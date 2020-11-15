15 ноября 2020
14 ноября 2020
13 ноября 2020

Названа сумма коронавирусных штрафов свердловчан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Масочный режим в екатеринбургском метрополитене. Екатеринбург, маска на лицо, масочный режим
Появление в общественном месте без маски — наиболее частая причина штрафов в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Свердловской области сумма штрафов, начисленных за нарушение коронавирусного режима, составила 77 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском облсуде.

Для сравнения — ровно такую же сумму долга перед газовиками накопили все свердловские коммунальщики вместе взятые, причем, показатель на 10 млн рублей превышает прошлогодний. «Статистика ведется с 3 апреля 2020 года. За это время составлено более 32 тысяч протоколов, из них более 31 тысячи в отношении физлиц», — пояснили в пресс-службе облсуда.

Граждан штрафуют, главным образом, за нарушение масочного режима и социального дистанцирования. Около трети постановлений о штрафах обжалуется виновниками. При этом суды до сих пор рассматривают апелляции весенне-летних постановлений.

Как сообщалось ранее, за нарушение противоэпидемических мер гражданами в КоАП РФ установлены штрафы до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500 тысяч рублей, для организаций — до 1 млн рублей. В Свердловской области рейды по отлову нарушителей проводят сотрудники министерства общественной безопасности региона совместно с полицией.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...