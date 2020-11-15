Названа сумма коронавирусных штрафов свердловчан

В Свердловской области сумма штрафов, начисленных за нарушение коронавирусного режима, составила 77 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском облсуде.
Для сравнения — ровно такую же сумму долга перед газовиками накопили все свердловские коммунальщики вместе взятые, причем, показатель на 10 млн рублей превышает прошлогодний. «Статистика ведется с 3 апреля 2020 года. За это время составлено более 32 тысяч протоколов, из них более 31 тысячи в отношении физлиц», — пояснили в пресс-службе облсуда.
Граждан штрафуют, главным образом, за нарушение масочного режима и социального дистанцирования. Около трети постановлений о штрафах обжалуется виновниками. При этом суды до сих пор рассматривают апелляции весенне-летних постановлений.
Как сообщалось ранее, за нарушение противоэпидемических мер гражданами в КоАП РФ установлены штрафы до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500 тысяч рублей, для организаций — до 1 млн рублей. В Свердловской области рейды по отлову нарушителей проводят сотрудники министерства общественной безопасности региона совместно с полицией.
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