Травмированное животное пришлось усыпить Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Барда Пермского края двое неизвестных взорвали петарду в пасти у собаки. О случившемся сообщается в группе «Помощь бездомным животным» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, злоумышленниками оказались несовершеннолетние подростки.

«Предположительно два лица, не достигших совершеннолетнего возраста, засунули петарду в пасть собаке. Следствием этого чудовищного преступления стали поражающие травмы», — указали в группе зоозащитники.

Они пояснили, что собака получила травмы, которые не позволили бы ей самостоятельно питаться, поэтому ее пришлось усыпить. Зоозащитники обратились в полицию из-за случившегося. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Пермскому краю с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент опубликования материала ответ не получен.

Новость обновлена 20 ноября в 15:50

В пресс-службе ГУ МВД по краю URA.RU сообщали что по факту размещенной в соцсети информации проводится проверка. «Информация выявлена в ходе мониторинга сети Интернет. Ранее в полицию по данному факту никто не обращался. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление достоверности информации, размещенной в соцсети, устанавливаются очевидцы», — указали с краевом главке.