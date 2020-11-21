21 ноября 2020

Уральский Халк рассказал о предстоящем бое с Исмаиловым. «Цель — устроить замес»

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер боев в октагоне в Академии единоборств РМК. Екатеринбург, штырков иван
Иван Штырков готовится к самому громкому в своей карьере бою Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Боец Иван Штырков рассказал о предстоящем поединке с Магомедом Исмаиловым, который состоится 12 декабря. По словам Уральского Халка, это самый громкий бой в его карьере.

«Я считаю, что это мой самый громкий бой в карьере. Но сказать, будет ли он самым сложным, я смогу только после того, как он пройдёт», — сказал Штырков в интервью «Life».

Он подчеркнул, что не считает себя ни фаворитом поединка, ни андердогом. Боец верит в себя и собственные силы и не отвлекается на лишние разговоры. На вопрос журналиста о будущем в UFC Штырков ответил, что не предается грезам. «С UFC вопрос закрыт, и это точка. Сейчас цель одна — устроить хороший замес в предстоящем бою», — подытожил Штырков.

Ранее «Уральского Халка» дисквалифицировали на два года из UFC из-за допинга. Затем сам боец признался в разговоре с URA.RU, что возвращаться в американский промоушн не собирается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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