Боец Иван Штырков рассказал о предстоящем поединке с Магомедом Исмаиловым, который состоится 12 декабря. По словам Уральского Халка, это самый громкий бой в его карьере.
«Я считаю, что это мой самый громкий бой в карьере. Но сказать, будет ли он самым сложным, я смогу только после того, как он пройдёт», — сказал Штырков в интервью «
Он подчеркнул, что не считает себя ни фаворитом поединка, ни андердогом. Боец верит в себя и собственные силы и не отвлекается на лишние разговоры. На вопрос журналиста о будущем в UFC Штырков ответил, что не предается грезам. «С UFC вопрос закрыт, и это точка. Сейчас цель одна — устроить хороший замес в предстоящем бою», — подытожил Штырков.
Ранее «Уральского Халка» дисквалифицировали на два года из UFC из-за допинга. Затем сам боец признался в разговоре с URA.RU, что возвращаться в американский промоушн не собирается.
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