Над Черным морем перехватили американский самолет-разведчик

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, су-27, истребитель
Американский самолет не нарушил границу с Россией Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем самолет-разведчик ВВС США. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение центра. Отмечается, что полет истребителя соответствовал международным правилам использования воздушного пространства и границы РФ нарушены не были.

Это уже не первый подобный случай. В октябре российский истребитель Су-27 сопроводил над водами Балтийского моря американский самолет-разведчик U-2S и германский самолет патрульной авиации Р-3С Orion, пишет RT. В сентябре над Баренцевым морем два российских истребителя МиГ-31 перехватили самолет-разведчик ВВС Великобритании.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...