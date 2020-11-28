Над Черным морем перехватили американский самолет-разведчик

Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем самолет-разведчик ВВС США. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение центра. Отмечается, что полет истребителя соответствовал международным правилам использования воздушного пространства и границы РФ нарушены не были.
Это уже не первый подобный случай. В октябре российский истребитель Су-27 сопроводил над водами Балтийского моря американский самолет-разведчик U-2S и германский самолет патрульной авиации Р-3С Orion, пишет RT. В сентябре над Баренцевым морем два российских истребителя МиГ-31 перехватили самолет-разведчик ВВС Великобритании.
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