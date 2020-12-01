Названа дата прощания с Ириной Антоновой

Президент Пушкинского музея Ирина Антонова скончалась от коронавирусной инфекции. Прощание с ней пройдет в первых числах декабря.
«Прощание состоится 3 декабря», — сказал источник из ее окружения агентству ТАСС. Она будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с мужем и матерью.
Ирина Антонова умерла 30 ноября в возрасте 98 лет. Она возглавляла музей на протяжении 52 лет, напоминает радио Sputnik. Антонова была кавалером ордена «За заслуги перед отечеством» и участником ВОВ, дважды удостаивалась государственных премий России.
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