Названа дата прощания с Ириной Антоновой

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Ирина Антонова умерла в возрасте 98 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Президент Пушкинского музея Ирина Антонова скончалась от коронавирусной инфекции. Прощание с ней пройдет в первых числах декабря.

«Прощание состоится 3 декабря», — сказал источник из ее окружения агентству ТАСС. Она будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с мужем и матерью.

Ирина Антонова умерла 30 ноября в возрасте 98 лет. Она возглавляла музей на протяжении 52 лет, напоминает радио Sputnik. Антонова была кавалером ордена «За заслуги перед отечеством» и участником ВОВ, дважды удостаивалась государственных премий России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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