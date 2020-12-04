В свердловских больницах заканчиваются лекарства от коронавируса

На рынке лекарств огромный дефицит Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В больницах Свердловской области, где лечат заболевших коронавирусом, подходит к концу запас лекарств. Оперативно пополнить его не могут из-за дефицита препаратов на российском рынке, сообщила URA.RU директор ООО Управляющая компания «Радуга» (фармкомпания) Анна Клименко.

«В свердловских больницах катастрофа с гормонами и разжижающими кровь препаратами. Их нет даже и на складах поставщиков, а на предприятиях нет исходных субстанций, которые производят, в частности в Индии», — рассказал собеседник URA.RU в медицинской среде на условиях анонимности. Эту информацию подтвердила Клименко.

«Это реальный коллапс, планировали, к примеру 100 упаковок, а нужно тысячу», — оценила она состояние рынка. По ее мнению, на ситуацию повлияло импортозамещение. «К сожалению, это касается не только кроворазжижающих, масса препаратов», — добавила она. При этом Анна Клименко отметила, что на складе в их предприятиях ничего не залеживается.

«Дефицита медикаментов в лечебных учреждениях Свердловской области нет. Инфекционные госпитали, оказывающие помощь заболевшим, обеспечены всем необходимым, в том числе дорогостоящими препаратами. Медицинские учреждения Екатеринбурга, где лечение проходит большая часть пациентов, имеют запас по разным наименованиям препаратов от двух недель до трех месяцев. При этом лечение проводится исключительно по показаниям, когда врачи делают назначения согласно протоколам лечения, утвержденным Минздравом РФ, где четко регламентирован каждый этап лечения и каждая стадия заболевания», — прокомментировали в региональном оперштабе.