Врач раскрыла, как спастись от похмелья

Лучшим средством от похмелья являются фруктовые пюре и печеные груши Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Хорошим средством от сильного похмелья являются печеные яблоки и груши или фруктовые пюре. А огуречный рассол, вопреки устоявшемуся мифу, пить на утро после бурной вечеринки не стоит — он не вылечит похмелье и даст ненужную нагрузку на почки. Об этом заявила врач-диетолог Анжелика Дюваль.

«[От похмелья] хороши фруктовые пюре, запеченные в духовом шкафу груши или яблоки. Эти продукты позволяют восстановить слизистую желудка, поэтому они будут очень кстати», — рассказала «Ридусу» Дюваль. Диетолог также порекомендовала отказаться от тяжелого плотного завтрака после бурной вечеринки — это лишь даст еще большую нагрузку на печень. Полезнее будет выпить протеиновый коктейль, но не животного происхождения, а растительного. Это поможет восстановить запас витаминов и минералов в организме. Также специалист советует в течение дня есть достаточно легкую пищу — овощи и бульоны, которые сварены на постных видах мяса.

Ранее врач-нарколог Алексей Казанцев заявил, что лучшими средствами для восстановления организма с похмелья являются правильный завтрак, душ, а также витамины, содержащие калий и магний. Контрастный душ и препараты на основе лимонной и янтарной кислоты также ускоряют детоксикацию организма после алкоголя.