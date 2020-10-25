Нарколог назвал быстрый способ избавиться от похмелья

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Дегустация молодого вина Божоле Нуво накануне одноименного французского праздника «Нового Божоле». Екатеринбург, алкоголь, красное вино, дегустация вина, выпивка
Детоксикации организма поможет минералка и контрастный душ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Правильный завтрак, душ, а также витамины, содержащие калий и магний являются лучшими средствами для восстановления организма с похмелья. Об этом рассказал врач-нарколог Алексей Казанцев.

«Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить pH крови в сторону ощелачивания», — цитирует нарколога РИА «Новости». Кроме того, по словам врача, положительно на состояние организма повлияет правильный завтрак, например омлет.

Контрастный душ и препараты на основе лимонной и янтарной кислоты также ускоряют детоксикацию организма после алкоголя. В течение дня, по словам Казанцева, можно принимать витамины, содержащие магний и кальций.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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