Суд заставит мэрию Екатеринбурга копать могилы

Копка могил должна быть обязательной и бесплатной услугой для родственников погибшего Фото: «Мы с маяка», «ВКонтакте»

Администрация Екатеринбурга проиграла суд свердловскому управлению Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по похоронному бизнесу. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. Ранее свердловское УФАС предупреждало мэрию о том, что копка могил должна быть обязательной и бесплатной услугой для родственников погибшего.

«Суд указал, что в Административном регламенте вопрос копки могилы обойден администрацией, при этом иные административные процедуры не могут считаться выполненными без копки могилы и являются обусловленными этой услугой», — говорится в сообщении.

17 арбитражный апелляционный суд отметил, что мэрия Екатеринбурга предоставляет участок, но могилу копают другие предприниматели, которые требуют плату. «При этом плата за выбор участка скрыта в плате за копку могилы и поступает она не в бюджет, а в частную собственность», — уточнили в УФАС. В результате в действиях администрации усмотрели признаки нарушения Закона о защите конкуренции. «Правомерность выдачи предупреждения подтверждена», — рассказали там.

Ранее свердловское УФАС выдало мэрии предупреждение о необходимости изменить регламент: либо сделать услугу по копанию могилы как обязательную (предоставлять ее бесплатно, назначив ответственную организацию), либо исключить ее из услуги предоставления участка. После этого администрация Екатеринбурга оспаривала предупреждение ФАС об изменении статуса копки могилы.