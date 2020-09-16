Мэрию Екатеринбурга заставили копать могилы

Администрация должна сделать копку могил обязательной услугой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выиграло суд по похоронному бизнесу у мэрии Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного органа. Теперь администрация должна изменить регламент и сделать копку могилы обязательной муниципальной услугой. Раньше родственники усопшего платили за это отдельно.

Администрация Екатеринбурга оспаривала предупреждение ФАС об изменении статуса копки могилы. По мнению антипомопольщиков, услугу необходимо было сделать обязательной и необходимой для оказания. «Не согласившись с вынесенным предупреждением, администрация Екатеринбурга обратилась в Арбитражный суд Свердловской области, который подтвердил наличие у антимонопольного органа оснований для вынесения указанного предупреждения и отказал в удовлетворении заявленных администрацией требований», — уточнили в свердловском управлении ФАС.

Получить оперативный комментарий от пресс-службы мэрии Екатеринбурга не удалось. Там пообещали дать ответ позднее.

Ранее URA.RU публиковало большое интервью одного из самых скандальных похоронщиков Екатеринбурга. Он рассказал о том, как похоронный бизнес в городе распределен между ритуальными фирмами и когда прекратятся их войны.