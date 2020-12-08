08 декабря 2020
07 декабря 2020

Жители ЯНАО обвинили няню в жестоком обращении с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый детский сад «Вишенка». Челябинск, ребенок, малыш, мальчик, дитя, нацпроекты, детский сад вишенка
На аудиозаписи женщина постоянно нецензурно выражается в адрес плачущего ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пуровском районе ЯНАО женщину, предлагающую услуги няни, обвинили в жестоком обращении с детьми. О ситуации сообщили в местных чатах пострадавшие ямальцы.

«Послушайте, как няня била мою восьмимесячную девочку, она работает няней. Будьте осторожней, зовут ее Альбина», — такое сообщение появилось в чате «Работа ЯНАО и ХМАО». Автор сообщения приложила в качестве доказательства аудиозапись.

Женщина, по-видимому, присматривающая за ребенком, время от времени не выдерживает и срывается на крик, выражаясь в том числе нецензурно (запись есть в распоряжении редакции). Ребенок в эти моменты начинает плакать еще громче.

Автор сообщения отказалась комментировать произошедшее и делегировала эти полномочия мужу. Тот, в свою очередь, объяснил корреспонденту URA.RU, что семья не собирается заявлять на для нерадивую няню в правоохранительные органы: «Мы просто хотели предостеречь других людей, чтобы они не попали в такую же ситуацию и не доверяли этой няне своих детей».

В чате нашелся и телефон Альбины: она заявила, что не понимает, о чем речь. «Я вообще в этих чатах не сижу, не знаю, кто меня обвиняет и в чем», — сообщила женщина.

Между тем ситуация крайне заинтересовала ямальского общественника Алексея Шевцова. По его словам, он намерен добиться проверки информации правоохранительными органами и уже сообщил об этом сотрудникам следственного отдела СКР по Пуровскому району.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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