Умер диктор Кремля Евгений Хорошевцев

Евгений Хорошевцев вел официальные мероприятия в Кремле и парады на Красной площади Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Народный артист России Евгений Хорошевцев умер в возрасте 76 лет. Последние 20 лет он является «голосом Кремля», работая диктором кремлевских мероприятиях и на парадах.

«Сегодня не стало народного артиста РФ, диктора протокольных мероприятий президента РФ и диктора парадов на Красной площади Евгения Хорошевцева», — говорится на странице Государственного Кремлевского дворца в Facebook. Причина смерти не сообщается.

Хорошевцев долгое время работал с легендарным советским диктором Юрием Левитаном и был его учеником, пишет RT. С 2000 года он озвучивал протокольные мероприятия в Кремле. С 2007 года вел парады на Красной площади.