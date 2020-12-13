Умер диктор Кремля Евгений Хорошевцев

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, кремль, сенатский дворец, купольный зал, екатерининский зал
Евгений Хорошевцев вел официальные мероприятия в Кремле и парады на Красной площади Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Народный артист России Евгений Хорошевцев умер в возрасте 76 лет. Последние 20 лет он является «голосом Кремля», работая диктором кремлевских мероприятиях и на парадах.

«Сегодня не стало народного артиста РФ, диктора протокольных мероприятий президента РФ и диктора парадов на Красной площади Евгения Хорошевцева», — говорится на странице Государственного Кремлевского дворца в Facebook. Причина смерти не сообщается.

Хорошевцев долгое время работал с легендарным советским диктором Юрием Левитаном и был его учеником, пишет RT. С 2000 года он озвучивал протокольные мероприятия в Кремле. С 2007 года вел парады на Красной площади.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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