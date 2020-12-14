Число чиновников ведомства РФ может увеличиться на 80 тысяч

Число чиновников Роспотребнадзора может вырасти в 21 раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Штат Роспотребнадзора может увеличиться в 21 раз. С соответствующим предложением выступил президент ассоциации «Деловая Россия» Павел Титов.

«[Роспотребнадзору] потребуется нанять 80 971 нового сотрудника», — передает РБК со ссылкой на Титова. По его словам, это необходимо для организации работы по экологическому сбору. На новый штат планируют потратить 48 млрд рублей.

В эти траты включена не только зарплата сотрудников, но и аренда дополнительных офисов для их работы. Титов предложил выплачивать новым сотрудникам в среднем 35 тысяч рублей в месяц. Критики такого предложения заявляют, что оно противоречит кадровой стратегии правительства РФ.

Ранее в РФ объявили о сокращении штата федеральных чиновников. Премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение ликвидировать Федеральное агентство связи и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. В 2021 году сократят 5% федеральных чиновников.