Названа дата выборов главы Соликамска

Конкурс по выбору главы Соликамского городского округа состоится 16 февраля. Об этом URA.RU сообщили в аппарате гордумы Соликамска.
«Документы на участие [в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Соликамска] будут приниматься с 25 декабря по 1 февраля. Сам конкурс пройдет 16 февраля», — уточнили в аппарате городской думы. Вопрос «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа» внесен в повестку заседания думы и будет рассмотрен депутатами 18 декабря.
Главой Соликамского округа с сентября 2019 года является Алексей Федотов. До этого он занимал должность главы города Соликамска.
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