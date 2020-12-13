13 декабря 2020
12 декабря 2020
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Названа дата выборов главы Соликамска

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Алексей Текслер выдвинулся на выборы губернатора Челябинской области. Челябинск, табличка, кандидат
Конкурс по выбору главы города пройдет в феврале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конкурс по выбору главы Соликамского городского округа состоится 16 февраля. Об этом URA.RU сообщили в аппарате гордумы Соликамска.

«Документы на участие [в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Соликамска] будут приниматься с 25 декабря по 1 февраля. Сам конкурс пройдет 16 февраля», — уточнили в аппарате городской думы. Вопрос «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа» внесен в повестку заседания думы и будет рассмотрен депутатами 18 декабря.

Главой Соликамского округа с сентября 2019 года является Алексей Федотов. До этого он занимал должность главы города Соликамска.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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