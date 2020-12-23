Ученые назвали новый фактор смертности при коронавирусе

Дополнительным фактором тяжелого течения коронавируса и высокого риска смерти может быть вторичная инфекция крови (когда вирус, попавший в кровь, заражает другие ткани и размножается там, после чего вновь попадает в кровь). Об этом рассказали ученые Ратгерского университета в США.
«Эти пациенты с большей вероятностью имели измененное психическое состояние, более низкий процент насыщения кислородом, септический шок и были помещены в отделение интенсивной терапии по сравнению с пациентами без инфекций кровотока», — приводит слова доцента университета, соавтора Пинки Бхатта MedicalXpress.
Всего в исследовании приняли участие 375 человек с диагнозом «тяжелый COVID-19», у 128 из них была диагностирована вторичная инфекция кровотока. Уровень смертности у них составил 50%. При этом причина этих инфекций пока остается неизвестной.
Ранее главврач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что при коронавирусе летальность может быть и 100% у тех, кого не подключали бы к ИВЛ по показаниям, пишет «
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