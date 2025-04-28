Жанна Агузарова накопила долги по коммуналке, дело дошло до суда

Сумма задолженности, взысканной с Агузаровой, неизвестна
С певицы Жанны Агузаровой суд в Москве взыскал долг по коммунальным платежам, его сумма неизвестна. Об этом сообщили в инстанции. Отмечается, что с иском обратился городской Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.
«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — заявили в суде для РИА Новости. Соответствующее решение было вынесено 17 апреля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.