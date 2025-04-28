Жанна Агузарова накопила долги по коммуналке, дело дошло до суда

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Сумма задолженности, взысканной с Агузаровой, неизвестна
Сумма задолженности, взысканной с Агузаровой, неизвестна Фото:

С певицы Жанны Агузаровой суд в Москве взыскал долг по коммунальным платежам, его сумма неизвестна. Об этом сообщили в инстанции. Отмечается, что с иском обратился городской Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. 

«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — заявили в суде для РИА Новости. Соответствующее решение было вынесено 17 апреля. 

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С певицы Жанны Агузаровой суд в Москве взыскал долг по коммунальным платежам, его сумма неизвестна. Об этом сообщили в инстанции. Отмечается, что с иском обратился городской Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.  «Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — заявили в суде для РИА Новости. Соответствующее решение было вынесено 17 апреля. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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