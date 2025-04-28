Россиян предупредили о возможной блокировке кредитных карт

Если клиент использует кредитную карту для перевода средств на вклады и при этом выполняет условия льготного периода, банк вправе уменьшить установленный лимит по карте или заблокировать отдельные операции. Поскольку данная схема является совершенно невыгодной для финансовых организаций. Об этом рассказала международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
«Цель банка — заработать прибыль. Поэтому просто бесплатно обслуживать клиентов — это для них невыгодная история. Так что сейчас для таких клиентов некоторые банки могут снижать лимиты по кредитным картам, и какие-то операции клиент осуществить не сможет», — сказала Ермилова в разговоре с порталом 1prime.ru.
В случае, если банк уменьшил установленный лимит либо ограничил проведение расходных операций, клиенту, вероятнее всего, потребуется обратиться в другую кредитную организацию для оформления новой кредитной карты или иного вида займа. Альтернативным вариантом может стать подключение дополнительных банковских продуктов с целью повышения своей привлекательности для банка, где человек открыл кредитную карту.
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