Овечкин улетел на скамейку «Монреаля» после неудачного силового приема

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Овечкин врезался в борт скамейки запасных после силового приема в матче плей?офф НХЛ против «Монреаля»
Овечкин врезался в борт скамейки запасных после силового приема в матче плей?офф НХЛ против «Монреаля» Фото:

Российский форвард и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оказался на скамейке запасных соперников из «Монреаля» в результате неудачного силового приема. Данный эпизод произошел во время четвертой встречи первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

В ходе первого периода Овечкин предпринял попытку провести силовой прием против защитника хозяев Александра Каррье. Однако игрок «Монреаля» сумел увернуться от столкновения и проскользнул мимо, в результате чего Овечкин оказался на скамейке запасных соперника. При этом Каррье, потеряв равновесие в непосредственной близости от капитана «Кэпиталз», получил травму ноги и был вынужден досрочно покинуть лед, отправившись в раздевалку.

По итогам первой двадцатиминутки счет в матче не был открыт — 0:0. В серии после трех встреч «Вашингтон» лидирует с общим счетом 2:1.

Ранее Овечкин обеспечил своей команде победу в стартовой встрече плей-офф Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс», забросив решающую шайбу в дополнительное время. Встреча отличалась упорной борьбой на протяжении всех трех периодов, и для выявления победителя понадобился дополнительный период. Как передает Sport24, Александр отличился в овертайме, принеся «Вашингтону» первую победу в нынешней стадии плей-офф. Итоговый результат матча — 3:2 в пользу «Вашингтона». Овечкин завершил встречу с двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

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Российский форвард и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оказался на скамейке запасных соперников из «Монреаля» в результате неудачного силового приема. Данный эпизод произошел во время четвертой встречи первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. В ходе первого периода Овечкин предпринял попытку провести силовой прием против защитника хозяев Александра Каррье. Однако игрок «Монреаля» сумел увернуться от столкновения и проскользнул мимо, в результате чего Овечкин оказался на скамейке запасных соперника. При этом Каррье, потеряв равновесие в непосредственной близости от капитана «Кэпиталз», получил травму ноги и был вынужден досрочно покинуть лед, отправившись в раздевалку. По итогам первой двадцатиминутки счет в матче не был открыт — 0:0. В серии после трех встреч «Вашингтон» лидирует с общим счетом 2:1. Ранее Овечкин обеспечил своей команде победу в стартовой встрече плей-офф Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс», забросив решающую шайбу в дополнительное время. Встреча отличалась упорной борьбой на протяжении всех трех периодов, и для выявления победителя понадобился дополнительный период. Как передает Sport24, Александр отличился в овертайме, принеся «Вашингтону» первую победу в нынешней стадии плей-офф. Итоговый результат матча — 3:2 в пользу «Вашингтона». Овечкин завершил встречу с двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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