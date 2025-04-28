Ким Чен Ын воздвигнет памятник бойцам, сражавшимся в Курской области

По случаю освобождения Курской области от бойцов ВСУ лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил, что на родине бойцам его армии воздвигнут памятник. Военные из КНДР так же, как и российские войска, принимали участие в боях в курском приграничье.
«Все они, которые боролись за справедливость, герои и представители чести Родины. Вскоре в нашей столице будет воздвигнут памятник боевым подвигам в честь геройства гордых сынов КНДР, а к могилам павших воинов будут возложены цветы Родины и народа, желающего их бессмертия», — передает агентство Kcna слова Ким Чен Ына.
Также северокорейский лидер отметил, что мужество и стойкость солдат, добившихся победы, навсегда останутся символами уважения и почета, передаваемыми из поколения в поколение. КНДР обязана вечно хранить память о воинском духе своих бойцов, а также принимать особые государственные меры по оказанию поддержки и уважения их семьям. Кроме того, Ким Чен Ын направил теплое боевое приветствие российской армии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что освобождение территорий Курской области вошло в историю как пример боевого содружества между Россией и КНДР. Она отметила, что участие северокорейских военнослужащих в операциях в регионе осуществлялось на основании положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, вступившего в силу 4 декабря 2024 года, передает 360.ru.
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