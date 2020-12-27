Биолог заявила об опасности нового штамма для переболевших COVID

Несмотря на наличие антител, переболевшие коронавирусом могут оказаться незащищенными перед новым типом коронавируса. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
«Эта новость (обнаружение британского штамма) имеет отношение к тем, кто переболел в первую волну. Да, они могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения — кому как повезет», — цитирует Баранову РИА «Новости». По ее информации, выработавшиеся в крови антитела могут «не подходить» к новому штамму.
15 декабря британские власти заявили, что в ходе второй волны эпидемии в стране с большой скоростью распространяется новый тип коронавируса. По предварительным данным, он может быть на 70% заразней обычного. Пока неизвестно, является ли он более опасным, чем предыдущий штамм. Несмотря на это, многие страны, включая Россию, приостановили авиасообщение с Великобританией. Вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что у коронавируса есть весь потенциал, чтобы мутировать настолько, что вакцины станут бесполезными — и этот процесс остановить невозможно.
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