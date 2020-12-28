Путин дал должность в Европе спикеру тюменской гордумы

Евгений Заболотный будет занимать новую должность на протяжении пяти лет Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный получил должность представителя в конгрессе Совета Европы. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента. Новые обязанности на тюменца возложил президент.

«Распоряжением президента РФ Владимира Путина председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный включен в состав представителей РФ в Палате местных властей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Он будет представлять Россию в 2021—2026 годах», — говорится в сообщении думы. При этом на должности председателя Заболотный находится до конца работы седьмого созыва думы, то есть до 2023 года.

По словам самого Заболотного, думе есть что предложить коллегам. «Мы готовы работать для дальнейшего развития местного самоуправления и взаимодействия с европейскими партнерами по линии муниципалитетов», — отметил спикер думы Тюмени.