Поставки машин увеличатся только во втором полугодии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На заседании стран ОПЕК+ Саудовская Аравия приняла решение о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти в феврале и марте. На фоне этого стоимость американской нефти WTI впервые с февраля 2020 года превысила 50 долларов за баррель (+0,46%). Нефть Brent стоит 53,94 (+0,75%). Евро поднялся до 91,02 рубля, доллар остался неизменным — 74,02 рубля.

События в России

В России могут ввести новые выплаты для детей. Во время совещания с главами регионов страны президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о финансировании горячего питания семьям, чьи дети учатся в малокомплектных школах.

В Минтруда России изменили правила определения размеров пособий на детей от трех до семи лет. Если сейчас пособия платятся в размере половины регионального прожиточного минимума, то теперь сумма будет зависеть от доходов семьи, объявил глава ведомства Антон Котяков.

В 2021 году важнейшей задачей российских властей станут снижение безработицы и обеспечение стабильного заработка россиян. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Крайне важно обеспечить быстрое восстановление рынка труда», — подчеркнул глава государства.

ВВП России в 2021 году вырастет на 2,6%. Такой прогноз дал Всемирный банк. Экономическому росту будет способствовать вакцинация граждан, рост цен на сырье для тяжелой промышленности и сохранение мер экономической поддержки.

События в мире

Страны ОПЕК+ провели закрытые переговоры о квоте по сокращению добычи нефти в феврале. Источники утверждают, что стороны приблизились к консенсусу, сойдясь на том, что добычу в феврале можно сохранить неизменной.

Курс биткойна обновил исторический максимум. В ходе торгов валюта выросла на 6,42%, в пике достигая 34 076 долларов.

Прогнозы и мнения экспертов

В 2021 году россияне столкнутся с дефицитом новых и подержанных машин из-за коронавируса. Автоэксперты считают, что объем поставок вырастет только во втором полугодии.

Весной страну ждет масштабный кредитный кризис. Это приведет к ипотечному коллапсу, если российские власти не вмешаются в ситуацию, сказал URA.RU экономист Константин Селянин.

В России в 2021 году подорожает бензин, но в рамках инфляции. По словам экономиста Сергея Ежова, сильным скачкам цен на АЗС препятствует введенный властями в 2019 году демпфирующий механизм.

Новые положения закона об «отмывании» доходов, полученных преступных путем, могут усложнить оформление сделки по покупке квартиры для россиян. От граждан могут потребовать подтверждение легальности их дохода, заявил в беседе с URA.RU эксперт по рынку недвижимости Андрей Бекетов.