Власти ввели новую льготу для тюменцев

Тюменские студенты и школьники могут ездить на поездах за полцены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области на три года ввели новую меру поддержки для школьников и студентов. Документ подписан губернатором региона Александром Моором. Согласно постановлению, обучающиеся получат скидку на проезд в пригородных поездах.

«Установить в 2021—2023 годах дополнительную меру социальной поддержки по проезду железнодорожным транспортом в поездах пригородного сообщения, в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда в Тюменской области», — говорится с тексте постановления, подписанного губернатором региона Александром Моором. Льгота касается школьников старше семи лет, студентов сузов и вузов.

Воспользоваться скидкой можно в период обучения, то есть с 1 января по 15 июня, и с 1 сентября по 31 декабря. Свое право на льготу нужно подтвердить справкой с места учебы, а для обучающихся в вузах — студенческим билетом.