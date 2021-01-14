Депутат Госдумы предложил перезапустить выборы мэра Сургута

Александр Сидоров на посту главы Сургута находился порядка 20 лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Депутат Государственной Думы и экс-глава Сургута Александр Сидоров предложил перезапустить процедуру выборов главы крупнейшего города ХМАО из-за отсутствия реальных кандидатов на пост мэра. Своим мнением он поделился с URA.RU.

«Изучил списки и, прямо сказать, реальных кандидатов в нем попросту нет. Сложно говорить о том, кого можно было бы всерьез рассматривать на пост главы Сургута. Это не та позиция, на которую можно претендовать, что называется, по объявлению. Нужно иметь определенную подготовку, навыки, должную практику. Я удивляюсь оптимизму этих людей, которые подали заявки на конкурс. В такой ситуации одним из решений может стать признание конкурса не состоявшимся, а затем объявить новый конкурс в сроки, установленные в соответствии с положением о выборах», — заявил Сидоров.

По мнению депутата Госдумы, у кандидатов на пост главы Сургута должен быть иной уровень подготовки и управленческого опыта, чем у нынешних претендентов на должность мэра. Поскольку речь идет о судьбе города, в котором проживает четверть населения ХМАО. Член конкурсной комиссии по выборам главы Сургута и депутат городской думы Игорь Бруслиновский в разговоре с URA.RU заявил, что пока не видит оснований для перезапуска выборов мэра. «К кандидатам вопросы есть и у меня. Но закон есть закон. Конкурс отменить можно только в том случае, если на то есть основания. На эту минуту их нет. Поэтому процедура продолжается. Как будет развиваться ситуация, узнаем в ближайшее время», — прокомментировал Бруслиновский.

Ранее URA.RU сообщало, что на выборы главы Сургута не заявился никто из главных фаворитов предвыборной гонки. По версии инсайдеров агентства, это произошло из-за трагической гибели от коронавируса первого вице-губернатора ХМАО Геннадия Бухтина, которая изменила все планы.