Пермского экс-министра прооперировали

Виктор Рычков перенес операцию на сердце Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший министр по делам Коми-Пермяцкого округа (КПО) и глава округа Виктор Рычков незадолго до увольнения с поста министра перенес операцию на сердце. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«[Виктор] Рычков перенес операцию на сердце. Сейчас он выписан из больницы, находится дома», — сказал источник агентства. Он не уточнил, когда именно был прооперирован экс-министр, пояснив, что Рычков находился в больнице в конце октября — начале ноября.

Получить комментарий Рычкова по телефону не удалось, он не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Телефон референта министра по делам Коми-Пермяцкого округа Ивана Кудымова оказался недоступен для связи.

Рычков возглавлял министерство по делам по делам Коми-Пермяцкого округа с июня 2012 по ноябрь 2020 года, после чего уволился в связи с выходом на пенсию. Сейчас министерство в статусе «и. о.» возглавляет Ольга Ельцова.