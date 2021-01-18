18 января 2021

Ученые предупредили об опасной погоде в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя природа. Урал, зима, зимний лес, тропинка в снегу, северный урал, зимний урал, урал зимой
Сильный снег может нарушить системы жизнеобеспечения населения Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В грядущие выходные из-за снега и гололеда работа систем жизнеобеспечения может быть нарушена. Об этом сообщили во всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Возрастают риски нарушения систем жизнеобеспечения населения 23 и 24 января на территории Центрального федерального округа в связи с гололедно-изморозевыми явлениями и обильными снегопадами», — говорится в сообщении. В институте рекомендовали территориальным подразделениям Росгидромета оперативно доводить информацию о прогнозируемых опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлениях.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал нехарактерно теплую погоду на европейской части РФ, которая продлится до субботы. На Урале и в Сибири же сохранятся морозы. Как сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в Москве и области воздух к выходным может прогреться до нуля градусов, пишет «Утро.ру»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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