В Пермском крае с декабря дают ложную статистику по коронавирусу

Роспотребнадзор и сайт правительства Пермского края выдают противоречивую информацию о количестве заразившихся коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Роспотребнадзор и сайт правительства Пермского края представляют разную информацию о количестве заболевших в муниципалитетах Пермского края. Региональное управление Роспотребнадзора по запросу URA.RU представило официальную статистику за период с 22 декабря по 13 января, которая отличается от публикуемой в 3-4 раза.

По данным Роспотребнадзора, например, в Большой Соснове за три недели подтверждено только 35 случаев заражения, в Березовке — 41, а в Гремячинске — 23. При этом на сайте правительства края указано, что за тот же период в этих муниципалитетах выявлено не менее 99, 140 и 83 новых случаев заражения.

К примеру, в информации на сайте правительства о числе заболевших только за 26 декабря сообщается, что в Большой Соснове выявлено 37 новых случаев, а в Гремячинске — 24 (всего за три недели, по данным Роспотребнадзора, 35 и 23, соответственно). А в сообщении о числе заболевших за 23 декабря Гремячинск и Большая Соснова упоминаются дважды. В одном случае там якобы выявлено по одному заболевшему за сутки, а в другом — 5 и 7, соответственно.

В пресс-службе Роспотребнадзора рекомендовали URA.RU узнать причину расхождения в данных у лиц, ответственных за ведение правительственного сайта. «Накладка с цифрами на карте носит технический характер и связана с обработкой большого массива данных. В ближайшее время карта будет актуализирована», — сообщили URA.RU в пресс-службе краевого минздрава.

URA.RU рассказывало, что в Перми уже выдавали почти две недели ложную статистику по коронавирусу. Тогда 28 ноября вместо 146 фактов заражения в базу ошибочно записали 1146, что привело к искажению сведений.

Ответ URA.RU управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Скрин: Ритис Бараускас

Данные о количестве заразившихся коронавирусом 26 декабря 2020 года Скрин: permkrai.ru

Данные о количестве заразившихся коронавирусом по муниципалитетам Пермского края за 23 декабря 2020 года Скрин: permkrai.ru