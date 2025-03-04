Сольный концерт Мацуева бесплатно покажут во всех районах Пермского края

Закрытие ежегодного музыкального фестиваля Дениса Мацуева в Пермском крае бесплатно смогут увидеть жители городов и поселков, отдаленных от столицы региона. Трансляция сольного концерта маэстро будет вестись в 50 филиалах Виртуального зала Пермской филармонии, рассказали URA.RU в учреждении. Но в Перми концерт можно увидеть, только придя на выступление. Последние несколько билетов стоят до 12 500 рублей.
«Онлайн-трансляции будут идти в виртуальных концертных залах. В Органном зале в этом году трансляции не будет», — сообщили URA.RU в филармонии. Запустить масштабную трансляцию, например, в соцсети «ВКонтакте» нельзя, это нарушает авторские права.
Фестиваль прославленного пианиста Дениса Мацуева стартовал в Перми 1 марта. Сегодня, 4 марта, на закрытии с сольным концертом выступит сам маэстро. Почти все билеты на вечер раскуплены.
Сеть виртуальных залов Пермской краевой филармонии насчитывает 50 точек. Они расположены по всему региону в домах культуры, школах и библиотеках, где установлено современное медиа-оборудование.
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