Самый высокий снежный покров в Пермском крае отмечается в Губахе

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Высота снежного покрова в Пермском крае составила 63 сантиметра
Высота снежного покрова в Пермском крае составила 63 сантиметра Фото:

В марте наибольшая высота снежного покрова в Пермском крае наблюдается в Губахе. Об этом сообщается в группе «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте».

«В марте средняя высота снега в Пермском крае составляет 63 сантиметра. Она соответствует многолетней норме. Наиболее высокий снежный покров в Губахе (98 сантиметров) и Бисере (96 сантиметров). Меньше всего снега отмечается в Осе (42 сантиметра) и Чайковском (43 сантиметра)», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что метеорологическая весна в Пермском крае наступит не раньше 10 марта. В начале месяца в регионе ожидается умеренно теплая погода без сильных оттепелей. 

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В марте наибольшая высота снежного покрова в Пермском крае наблюдается в Губахе. Об этом сообщается в группе «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте». «В марте средняя высота снега в Пермском крае составляет 63 сантиметра. Она соответствует многолетней норме. Наиболее высокий снежный покров в Губахе (98 сантиметров) и Бисере (96 сантиметров). Меньше всего снега отмечается в Осе (42 сантиметра) и Чайковском (43 сантиметра)», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что метеорологическая весна в Пермском крае наступит не раньше 10 марта. В начале месяца в регионе ожидается умеренно теплая погода без сильных оттепелей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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