Самый высокий снежный покров в Пермском крае отмечается в Губахе

В марте наибольшая высота снежного покрова в Пермском крае наблюдается в Губахе. Об этом сообщается в группе «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте».
«В марте средняя высота снега в Пермском крае составляет 63 сантиметра. Она соответствует многолетней норме. Наиболее высокий снежный покров в Губахе (98 сантиметров) и Бисере (96 сантиметров). Меньше всего снега отмечается в Осе (42 сантиметра) и Чайковском (43 сантиметра)», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что метеорологическая весна в Пермском крае наступит не раньше 10 марта. В начале месяца в регионе ожидается умеренно теплая погода без сильных оттепелей.
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