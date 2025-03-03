03 марта 2025

Умер куратор транспортной реформы Перми Александр Клебанов

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина смерти — тяжелое заболевание
Причина смерти — тяжелое заболевание Фото:

В ночь на 4 марта в Москве скончался Александр Клебанов. Он является бывшим замминистром транспорта Пермского края и куратором проведения транспортной реформы в Перми.

«Александр Клебанов скончался в одной из больниц столицы. Причина смерти — тяжелое заболевание», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к семье бывшего чиновника.

Клебанов трудоустроился в пермском минтрансе в 2018 году при губернаторе Максиме Решетникове. До этого он был совладельцем службы такси «ГлавАвтоПрокат». При нем на пермский рынок пассажирских перевозок пришли иногородние компании. Сообщалось, что якобы у Клебанова может быть свой интерес в лоббировании интересов некоторых перевозчиков. В июле 2021 года чиновник покинул кресло в пермском правительстве и трудоустроился на аналогичную должность в Башкирии.

В 2024 году стало известно, что в отношении Александра Клебанова возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере). На работе и дома у Клебанова прошли обыски.

В пресс-службе СУ СК по Республике Башкортостан рассказали, что в 2021 году он потребовал от одной из компаний пять млн рублей взамен на оплату по ранее выполненным работам в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В последнее время Александр Клебанов находился под домашним арестом в рамках возбужденного против него в Башкирии уголовного дела.

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В ночь на 4 марта в Москве скончался Александр Клебанов. Он является бывшим замминистром транспорта Пермского края и куратором проведения транспортной реформы в Перми. «Александр Клебанов скончался в одной из больниц столицы. Причина смерти — тяжелое заболевание», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к семье бывшего чиновника. Клебанов трудоустроился в пермском минтрансе в 2018 году при губернаторе Максиме Решетникове. До этого он был совладельцем службы такси «ГлавАвтоПрокат». При нем на пермский рынок пассажирских перевозок пришли иногородние компании. Сообщалось, что якобы у Клебанова может быть свой интерес в лоббировании интересов некоторых перевозчиков. В июле 2021 года чиновник покинул кресло в пермском правительстве и трудоустроился на аналогичную должность в Башкирии. В 2024 году стало известно, что в отношении Александра Клебанова возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере). На работе и дома у Клебанова прошли обыски. В пресс-службе СУ СК по Республике Башкортостан рассказали, что в 2021 году он потребовал от одной из компаний пять млн рублей взамен на оплату по ранее выполненным работам в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В последнее время Александр Клебанов находился под домашним арестом в рамках возбужденного против него в Башкирии уголовного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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