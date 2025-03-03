03 марта 2025

На жительницу Перми завели дело за акцию протеста против строительства мечети

© Служба новостей «URA.RU»
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Мечеть собираются построить в микрорайоне Верхняя Курья
Мечеть собираются построить в микрорайоне Верхняя Курья Фото:

В Перми возбудили дело об административном правонарушении в отношении местной жительницы Анны Пьянзиной. Об этом сообщили активисты, выступающие против строительства мечети в Верхней Курье. Эту информацию URA.RU подтвердил источник в силовых структурах.

«Дело возбуждено по статье о „разжигании ненависти и вражды“ в отношении Анны Пьянзиной — лидера поселка Верхняя Курья, борющегося против постройки мигрантской мечети. <...> Согласно материалам дела, вина Анны Пьянзиной состоит в том, что она дала негативную оценку социальной группе — мужчины-мусульмане-мигранты из регионов Средней Азии и Кавказа», — указано в telegram-канале активистов.

Поводом послужила акция протеста, прошедшая в начале февраля. Жители микрорайона слепили снеговиков и нарядили их в традиционную одежду мусульман. Все это засняли на видео. Пьянзина — была автором идеи и ролика. 

Административное дело активистки рассмотрят в Мотовилихинском районном суде Перми. Санкции подразумевают штраф до 20 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест на 15 суток.

О планах по строительству мечети на территории заговорили в мае 2024 года. Здание планируют сделать двухэтажным с двумя минаретами на 200 молящихся. По мнению местных жителей, возводить мечеть в Верхней Курье нецелесообразно, здесь не проживают мусульмане. Активисты опасаются, что объект станет местом скопления мигрантов. В середине февраля этого года глава СКР Александр Бастрыкин в третий раз затребовал доклад о проблемной стройке.

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В Перми возбудили дело об административном правонарушении в отношении местной жительницы Анны Пьянзиной. Об этом сообщили активисты, выступающие против строительства мечети в Верхней Курье. Эту информацию URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. «Дело возбуждено по статье о „разжигании ненависти и вражды“ в отношении Анны Пьянзиной — лидера поселка Верхняя Курья, борющегося против постройки мигрантской мечети. <...> Согласно материалам дела, вина Анны Пьянзиной состоит в том, что она дала негативную оценку социальной группе — мужчины-мусульмане-мигранты из регионов Средней Азии и Кавказа», — указано в telegram-канале активистов. Поводом послужила акция протеста, прошедшая в начале февраля. Жители микрорайона слепили снеговиков и нарядили их в традиционную одежду мусульман. Все это засняли на видео. Пьянзина — была автором идеи и ролика.  Административное дело активистки рассмотрят в Мотовилихинском районном суде Перми. Санкции подразумевают штраф до 20 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест на 15 суток. О планах по строительству мечети на территории заговорили в мае 2024 года. Здание планируют сделать двухэтажным с двумя минаретами на 200 молящихся. По мнению местных жителей, возводить мечеть в Верхней Курье нецелесообразно, здесь не проживают мусульмане. Активисты опасаются, что объект станет местом скопления мигрантов. В середине февраля этого года глава СКР Александр Бастрыкин в третий раз затребовал доклад о проблемной стройке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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