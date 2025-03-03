Пермяки стали более гостеприимными

Пермь заняла шестое место в рейтинге самых гостеприимных российских городов. 58% пермяков заявили, что хотят увеличения турпотока в краевую столицу.
«Это место Пермь делит с Красноярском и Воронежем. Доля гостеприимных пермяков выросла на 17 процентных пунктов по сравнению с 2022 годом», — сообщает сервис по поиску работы SuperJob.
При этом 16% жителей краевой столицы не хотят, чтобы город посещало больше туристов. Еще 26% респондентов затруднились ответить.
Среди самых гостеприимных регионов России оказались Волгоград (68% опрошенных хотят видеть в городе больше туристов), Омск (65%) и Уфа (64%). Меньше всего сторонников увеличения турпотока среди жителей нестоличных мегаполисов — в Краснодаре (41%). Его население считает, что транспорт у них перегружен и в городе наблюдаются постоянные пробки.
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