03 марта 2025

Пермяки стали более гостеприимными

SuperJob: Пермь заняла шестое место в рейтинге гостеприимности городов РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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При этом 16% жителей краевой столицы не хотят, чтобы город посещало больше туристов
При этом 16% жителей краевой столицы не хотят, чтобы город посещало больше туристов Фото:

Пермь заняла шестое место в рейтинге самых гостеприимных российских городов. 58% пермяков заявили, что хотят увеличения турпотока в краевую столицу.

«Это место Пермь делит с Красноярском и Воронежем. Доля гостеприимных пермяков выросла на 17 процентных пунктов по сравнению с 2022 годом», — сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

При этом 16% жителей краевой столицы не хотят, чтобы город посещало больше туристов. Еще 26% респондентов затруднились ответить.

Среди самых гостеприимных регионов России оказались Волгоград (68% опрошенных хотят видеть в городе больше туристов), Омск (65%) и Уфа (64%). Меньше всего сторонников увеличения турпотока среди жителей нестоличных мегаполисов — в Краснодаре (41%). Его население считает, что транспорт у них перегружен и в городе наблюдаются постоянные пробки.

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Пермь заняла шестое место в рейтинге самых гостеприимных российских городов. 58% пермяков заявили, что хотят увеличения турпотока в краевую столицу. «Это место Пермь делит с Красноярском и Воронежем. Доля гостеприимных пермяков выросла на 17 процентных пунктов по сравнению с 2022 годом», — сообщает сервис по поиску работы SuperJob. При этом 16% жителей краевой столицы не хотят, чтобы город посещало больше туристов. Еще 26% респондентов затруднились ответить. Среди самых гостеприимных регионов России оказались Волгоград (68% опрошенных хотят видеть в городе больше туристов), Омск (65%) и Уфа (64%). Меньше всего сторонников увеличения турпотока среди жителей нестоличных мегаполисов — в Краснодаре (41%). Его население считает, что транспорт у них перегружен и в городе наблюдаются постоянные пробки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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