03 марта 2025

Пермские власти раскрыли, какие специалисты нужны предприятиям

Пермские предприятия остро нуждаются в инженерах, монтажниках и слесарях
© Служба новостей «URA.RU»
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Монтажники востребованы на предприятиях Прикамья
Монтажники востребованы на предприятиях Прикамья Фото:

В Пермском крае организации остро нуждаются в специалистах различного профиля, в том числе, инженерах, слесарях, технологах, токарях и монтажниках. Об этом говорится приказе министерства труда и соцразвития края (имеется в распоряжении URA.RU). Ведомство подготовило перечень профессий на 2025 год для трудоустройства в организации, которые испытывают потребность в специалистах.

«Утвердить перечень востребованных профессий (должностей, специальностей) на 2025 год для трудоустройства в организации, осуществляющие деятельность на территории Пермского края, испытывающие потребность в привлечении работников», — сказано в приказе ведомства. Всего в перечне приведены 158 профессий. Помимо выше перечисленных, в нем указаны такие как каменщик, кровельщик, контролер-дефектоскопист, машинист экскаватора, оператор станков с ЧПУ, плотник, ткач и прочие.

URA.RU рассказывало, что в Прикамье также острая нехватка водителей общественного транспорта, продавцов, экономистов и рабочих. А для решения вопроса, связанного с дефицитом строителей, власти рассчитывают привлечь в отрасль иностранных граждан.

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В Пермском крае организации остро нуждаются в специалистах различного профиля, в том числе, инженерах, слесарях, технологах, токарях и монтажниках. Об этом говорится приказе министерства труда и соцразвития края (имеется в распоряжении URA.RU). Ведомство подготовило перечень профессий на 2025 год для трудоустройства в организации, которые испытывают потребность в специалистах. «Утвердить перечень востребованных профессий (должностей, специальностей) на 2025 год для трудоустройства в организации, осуществляющие деятельность на территории Пермского края, испытывающие потребность в привлечении работников», — сказано в приказе ведомства. Всего в перечне приведены 158 профессий. Помимо выше перечисленных, в нем указаны такие как каменщик, кровельщик, контролер-дефектоскопист, машинист экскаватора, оператор станков с ЧПУ, плотник, ткач и прочие. URA.RU рассказывало, что в Прикамье также острая нехватка водителей общественного транспорта, продавцов, экономистов и рабочих. А для решения вопроса, связанного с дефицитом строителей, власти рассчитывают привлечь в отрасль иностранных граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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