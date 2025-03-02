02 марта 2025

На СВО погиб экс-директор пермского издания «Парма-Новости»

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Александра Пыстогова похоронили на Аллее Славы кладбища Сургута
Александра Пыстогова похоронили на Аллее Славы кладбища Сургута Фото:

В ходе спецоперации погиб уроженец города Кудымкар Пермского края Александр Пыстогов. Ранее он был директором местной газеты «Парма-Новости». 3 марта его похоронили в Сургуте.

«3 марта на Аллее Славы в Сургуте хоронят уроженца Кудымкара — Александра Геннадьевича Пыстогова, бывшего директора редакции газеты „Парма-Новости“», — сообщило издание. В администрации Сургута URA.RU подтвердили факт погребения Пыстогова на Аллее Славы городского кладбища.

Александр Пыстогов служил в саперной роте мотострелкового взвода. Он погиб 14 апреля 2024 года.

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В ходе спецоперации погиб уроженец города Кудымкар Пермского края Александр Пыстогов. Ранее он был директором местной газеты «Парма-Новости». 3 марта его похоронили в Сургуте. «3 марта на Аллее Славы в Сургуте хоронят уроженца Кудымкара — Александра Геннадьевича Пыстогова, бывшего директора редакции газеты „Парма-Новости“», — сообщило издание. В администрации Сургута URA.RU подтвердили факт погребения Пыстогова на Аллее Славы городского кладбища. Александр Пыстогов служил в саперной роте мотострелкового взвода. Он погиб 14 апреля 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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