В Пермском крае открылась школа для потомков буйских удмуртов

В селе Большой Гондыр Куединского округа Пермского края открылась новая школа. Большинство учеников являются потомками буйских удмуртов. Об этом сообщает сайт краевого министерства образования и науки.
«Как отмечает директор школы Алина Туктагулова, 95% обучающихся школы являются потомками буйских удмуртов, имеющих свою особенную историю, национальные традиции и культуру. Будем реализовывать этнокультурный компонент при изучении истории, обществознания, окружающего мира, географии, литературы, биологии и других предметов», — сообщает ведомство.
В здании на стенах размещена информация об истории России, Пермского края и Куединского округа. На изображениях также можно часто встретить медведя, который является переводом удмуртского слова «Гондыр», как и называется село.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми открыли новое здание школы «Флагман» на тысячу мест. В школе имеется новый стадион, волейбольная и баскетбольная площадки, игровая и тренировочная зоны.
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