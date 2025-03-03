03 марта 2025

В Пермском крае открылась школа для потомков буйских удмуртов

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа с этнокультурным компонентом открылась в Куединском округе
Школа с этнокультурным компонентом открылась в Куединском округе Фото:

В селе Большой Гондыр Куединского округа Пермского края открылась новая школа. Большинство учеников являются потомками буйских удмуртов. Об этом сообщает сайт краевого министерства образования и науки.

«Как отмечает директор школы Алина Туктагулова, 95% обучающихся школы являются потомками буйских удмуртов, имеющих свою особенную историю, национальные традиции и культуру. Будем реализовывать этнокультурный компонент при изучении истории, обществознания, окружающего мира, географии, литературы, биологии и других предметов», — сообщает ведомство.

В здании на стенах размещена информация об истории России, Пермского края и Куединского округа. На изображениях также можно часто встретить медведя, который является переводом удмуртского слова «Гондыр», как и называется село.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми открыли новое здание школы «Флагман» на тысячу мест. В школе имеется новый стадион, волейбольная и баскетбольная площадки, игровая и тренировочная зоны.

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В селе Большой Гондыр Куединского округа Пермского края открылась новая школа. Большинство учеников являются потомками буйских удмуртов. Об этом сообщает сайт краевого министерства образования и науки. «Как отмечает директор школы Алина Туктагулова, 95% обучающихся школы являются потомками буйских удмуртов, имеющих свою особенную историю, национальные традиции и культуру. Будем реализовывать этнокультурный компонент при изучении истории, обществознания, окружающего мира, географии, литературы, биологии и других предметов», — сообщает ведомство. В здании на стенах размещена информация об истории России, Пермского края и Куединского округа. На изображениях также можно часто встретить медведя, который является переводом удмуртского слова «Гондыр», как и называется село. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми открыли новое здание школы «Флагман» на тысячу мест. В школе имеется новый стадион, волейбольная и баскетбольная площадки, игровая и тренировочная зоны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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