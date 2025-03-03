03 марта 2025

Школу в центре Перми отремонтируют за четверть миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Завершить ремонт школы №28 планируется в конце 2026 года
Завершить ремонт школы №28 планируется в конце 2026 года Фото:

В Перми капитально отремонтируют школу №28 на улице Луначарского. Работы оценили более чем в 270 млн рублей.

«Выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ „СОШ №28“ по улице Луначарского, 4. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 270,1 млн рублей. Работы по первому этапу требуется выполнить до 30 ноября 2025 года, по второму — до 30 ноября 2026 года», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Ранее URA.RU рассказывало, что с сентября в школе №28 стало больше учеников. В связи с расформированием школы №21 зачислили порядка 40 младших школьников. В учебное заведение также перешли и некоторые преподаватели. 

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В Перми капитально отремонтируют школу №28 на улице Луначарского. Работы оценили более чем в 270 млн рублей. «Выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ „СОШ №28“ по улице Луначарского, 4. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 270,1 млн рублей. Работы по первому этапу требуется выполнить до 30 ноября 2025 года, по второму — до 30 ноября 2026 года», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Ранее URA.RU рассказывало, что с сентября в школе №28 стало больше учеников. В связи с расформированием школы №21 зачислили порядка 40 младших школьников. В учебное заведение также перешли и некоторые преподаватели. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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