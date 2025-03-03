Школу в центре Перми отремонтируют за четверть миллиарда рублей

В Перми капитально отремонтируют школу №28 на улице Луначарского. Работы оценили более чем в 270 млн рублей.
«Выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ „СОШ №28“ по улице Луначарского, 4. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 270,1 млн рублей. Работы по первому этапу требуется выполнить до 30 ноября 2025 года, по второму — до 30 ноября 2026 года», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
Ранее URA.RU рассказывало, что с сентября в школе №28 стало больше учеников. В связи с расформированием школы №21 зачислили порядка 40 младших школьников. В учебное заведение также перешли и некоторые преподаватели.
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