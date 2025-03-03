Пермский университет отказался от наличных денег

Пермский классический университет (ПГНИУ) полностью перешел на безналичную оплату своих услуг. Наличными теперь нельзя заплатить ни за обучение, ни за аренду площадей, ни за парковку. Об этом сообщается на сайте вуза.
«ПГНИУ переходит на систему приема платежей посредством интернет-эквайринга (QR-код). Прием наличных денежных средств в кассу Пермского университета производиться не будет», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что система оплаты по QR-кодам пока не работает. О ее запуске «будет объявлено дополнительно», говорят в вузе. Пока все платежи принимают строго по реквизитам, указанным в договоре.
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