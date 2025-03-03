Делегация Пермского политехнического университета (ПНИПУ) в Ираке посетила Южный технический университет города Басра. В результате руководители вузов Антон Петроченков и Аднан Абдулла Атик подписали соглашение о сотрудничестве, рассказали URA.RU в Политехе.
«Сотрудничество между вузами направлено на развитие кооперации в области совместных академических и научных мероприятий, организацию учебных семинаров для преподавателей и студентов, открытие специализированных учебных курсов в различных профессиональных сферах. В рамках официального визита также состоялись обсуждение перспективных направлений научно-технического и академического взаимодействия», — сообщили в вузе.
В Пермском Политехе отметили, что готовы делиться опытом подготовки инженерных кадров. В частности, для нефтяной промышленности.
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