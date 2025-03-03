03 марта 2025

Ректор Пермского Политеха заключил сделку в Ираке. Фото

Пермский Политех подписал соглашение с университетом Ирака
© Служба новостей «URA.RU»
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Антон Петроченков расширяет международное сотрудничество
Антон Петроченков расширяет международное сотрудничество Фото:

Делегация Пермского политехнического университета (ПНИПУ) в Ираке посетила Южный технический университет города Басра. В результате руководители вузов Антон Петроченков и Аднан Абдулла Атик подписали соглашение о сотрудничестве, рассказали URA.RU в Политехе.

«Сотрудничество между вузами направлено на развитие кооперации в области совместных академических и научных мероприятий, организацию учебных семинаров для преподавателей и студентов, открытие специализированных учебных курсов в различных профессиональных сферах. В рамках официального визита также состоялись обсуждение перспективных направлений научно-технического и академического взаимодействия», — сообщили в вузе.

В Пермском Политехе отметили, что готовы делиться опытом подготовки инженерных кадров. В частности, для нефтяной промышленности.

Церемония прошла в Ираке
Церемония прошла в Ираке
Фото:

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Делегация Пермского политехнического университета (ПНИПУ) в Ираке посетила Южный технический университет города Басра. В результате руководители вузов Антон Петроченков и Аднан Абдулла Атик подписали соглашение о сотрудничестве, рассказали URA.RU в Политехе. «Сотрудничество между вузами направлено на развитие кооперации в области совместных академических и научных мероприятий, организацию учебных семинаров для преподавателей и студентов, открытие специализированных учебных курсов в различных профессиональных сферах. В рамках официального визита также состоялись обсуждение перспективных направлений научно-технического и академического взаимодействия», — сообщили в вузе. В Пермском Политехе отметили, что готовы делиться опытом подготовки инженерных кадров. В частности, для нефтяной промышленности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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