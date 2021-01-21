ПФР проиграл суд ветерану, который не получил президентскую выплату Фото: Илья Московец © URA.RU

ПФР проиграл суд ветерану — налоговая проверит общепит — артист Гальцев мог бы стать губернатором — в курганском парке вырубят деревья. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 22 января — в обзоре URA.RU:

Ветеран судится с Пенсионным фондом

Курганское отделение Пенсионного фонда лишило ветерана Великой Отечественной войны Николая Суханова ежегодной выплаты в 10 тысяч рублей, установленной указом президента. Мужчина с помощью омбудсмена обратился в суд, который встал на сторону ветерана.

Налоговая готовит рейды по предприятиям общепита

В регионе пройдут масштабные проверки заведений общественного питания. Их основная задача — вывести такие предприятия из теневого сектора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной налоговой службы.

Юрий Гальцев мог бы стать губернатором

Юморист Юрий Гальцев рассказал, что если бы остался жить в Кургане, то мог бы стать губернатором. Об этом он заявил в интервью, которое было опубликовано 21 января.

В Кургане вырубят деревья в парке

В городском саду Кургана в рамках программы благоустройства планируется вырубить более 20 деревьев. На месте некоторых из них появятся дорожки и игровая площадка.