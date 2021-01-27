COVID-обстановка в ЯНАО стала одной из лучших в России

Заболеваемость на Ямале снижается несколько недель Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Темпы распространения коронавируса в ЯНАО стали одними из самых низких в России. За последние сутки коронавирусом заразился 71 житель региона, сообщили в окружном оперативном штабе. Ежесуточный прирост новых случаев на Ямале стабильно снижается последние полторы недели.

«В ЯНАО подтвержден 71 новый случай заболевания COVID», — говорится в сообщении оперштаба. Наибольший всплеск произошел в Салехарде, где заразились 13 горожан. Столько же случаев зафиксировали в Надымском районе. В Ноябрьске инфекцию подхватили 11 жителей, в Новом Уренгое — семь. Всего в ЯНАО подтверждено 35 452 случая коронавируса, вылечились 31 072 пациента.

В данный момент коэффициент распространения инфекции (Rt) в округе равен 0,77. Это один из самых низких результатов в России. Среди всех регионов Ямал занимает девятое место по темпам пандемии.

Также за минувшие сутки в ЯНАО скончались два жителя Ноябрьска с подтвержденным коронавирусом. Умерли 68-летний мужчина и 90-летняя женщина. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 375 ямальцев. По частоте смертей ЯНАО занимает десятое место в России — 69,6 случая на 100 тысяч населения.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 марта. URA.RU составило актуальный список ограничений и запретов, которые сохраняются в округе. Последние несколько месяцев ситуация с заражениями в округе постепенно улучшается, число новых случаев идет на спад.