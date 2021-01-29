Особняк под Геленджиком из расследования блогера Алексея Навального является обычной гостиницей. Об этом заявил один из представителей компании-застройщика объекта.
«Это апарт-отель. Гостиница с номерами, с общими зонами, с бассейном», — рассказал представитель подрядной организации в интервью тележурналисту ВГТРК Александру Рогаткину. По словам самого журналиста, в настоящее время кроме голых стен в помещении ничего нет, тем более роскоши, о которой рассказывал Навальный.
Ранее интернет-издание Mash опубликовало свое расследование особняка под Геленджиком, фигурирующего в видеоматериале Навального как «дворец Путина». На представленной видеозаписи сам особняк снят изнутри и кроме голых бетонных стен в нем ничего нет.
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