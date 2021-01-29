Застройщик заявил, что «дворец Путина» является отелем. Видео

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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Ранее Алексей Навальный заявлял, что во дворце под Геленджиком имеются аквадискотека и склад грязи Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Особняк под Геленджиком из расследования блогера Алексея Навального является обычной гостиницей. Об этом заявил один из представителей компании-застройщика объекта.

«Это апарт-отель. Гостиница с номерами, с общими зонами, с бассейном», — рассказал представитель подрядной организации в интервью тележурналисту ВГТРК Александру Рогаткину. По словам самого журналиста, в настоящее время кроме голых стен в помещении ничего нет, тем более роскоши, о которой рассказывал Навальный.

Ранее интернет-издание Mash опубликовало свое расследование особняка под Геленджиком, фигурирующего в видеоматериале Навального как «дворец Путина». На представленной видеозаписи сам особняк снят изнутри и кроме голых бетонных стен в нем ничего нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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