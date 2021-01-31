Свердловский губернатор проведет ревизию коронавирусных мер

Евгений Куйвашев примет участие в двух совещаниях, направленных на борьбу с COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на предстоящей неделе планирует несколько мероприятий, связанных с борьбой с коронавирусом. В ходе них могут быть пересмотрены ограничительные меры, действующие в регионе, сообщил URA.RU высокопоставленный источник, знакомый с графиком главы региона.

«Ожидается, что во вторника Куйвашев примет участие в традиционном заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом. В среду в его графике заседание рабочей группы Госсовета по противодействию коронавирусу в режиме ВКС. Не исключено, что в результате что-то из действующих ограничительных мер отменят», — сообщил инсайдер. Также, по его данным, в четверг глава региона встретится с представителями профсоюза медработников.

Кроме того, Евгений Куйвашев планирует встретиться с генконсулом Венгрии Шандором Фабианом. В четверг губернатор примет участие в заседании регионального правительства, а также заседании регионального оргкомитета по подготовке Универсиады. Не исключено присутствие главы региона на хоккейных матчах с участием клуба «Автомобилист».