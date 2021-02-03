Исследователи озвучили данные о коллективном иммунитете россиян

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Антитела к коронавирусу выявлены у 30% прошедших тестирование в клинике Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Доля пациентов с антителами к коронавирусу среди всех протестированных в сети частных клиник «Инвитро» достигла 30%. Еще в мае прошлого года этот показатель составлял 13%.

«Всего к настоящему моменту компанией „Инвитро“ выполнено более 1 600 000 тестов, а общее число положительных результатов на антитела класса G к вирусу SARS-COV-2 накопительным итогом в масштабе России достигло 30%», — сообщили в компании. Согласно статистике за предыдущие месяцы, в мае прошлого года показатель коллективного иммунитета составлял 13,2%, в конце ноября — 23%.

В «Инвитро» отметили, что процент положительных результатов на антитела варьируется от города к городу. Так в Москве иммунитет к коронавирусу был обнаружен у 21,1% человек, прошедших исследование. В Санкт-Петербурге — у 29%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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