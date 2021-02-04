Общая задолженность «Водоканала» по кредитам — 1,2 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ЕМУП «Водоканал» — ключевое муниципальное предприятие Екатеринбурга — по итогам 2020 года осталось должно различным структурам более 1,8 млрд рублей. Об этом сообщили источники URA.RU на предприятии.

По данным на 1 января 2021 года, общая задолженность «Водоканала» по кредитам — 1,2 млрд рублей, среди которых задолженность по долгосрочным кредитам составляет 755,6 млн рублей, задолженность по краткосрочным кредитам — 433,3 млн рублей. Кроме того, кредиторская задолженность перед поставщиками составляет 402 млн рублей, а текущая (не просроченная) задолженность по налогам и сборам — 277,3 млн рублей.

По данным финансовой отчетности, под конец 2019 года «Водоканал» имел долг по долгосрочным кредитам в размере 1,3 млрд рублей, а по краткосрочным — 2,3 млрд рублей. Исходя из предоставленных данных, за год ЕМУП погасил больше половины суммы долгов. Как это удалось предприятию, на момент публикации уточнить не удалось. В пресс-службу был отправлен запрос. Ответ получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге проходит подготовка к передаче ЕМУП «Водоканал» в концессию одной из крупных финансово-промышленных групп (ФПГ). Вопрос о судьбе ключевого муниципального предприятия в течение 2020 года не раз обсуждался руководством города. Считается, что отказ экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского отдавать актив в частные руки стал причиной его конфликта с гордумой. В числе интересантов сделки — «Российские коммунальные системы» (РКС), связанные с бизнесменом Виктором Вексельбергом (ГК «Ренова»), и «Росводоканал» Михаила Фридмана («Альфа-Групп»).