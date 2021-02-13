Украина перенесла сквозь века родоплеменную организацию жизни. Вечевая культура блокирует способность страны к развитию, что в результате мешает народу создать современное государство. Об этом заявил украинский политолог Андрей Головачев.
«Сколько ни делай Украину парламентской республикой, украинцы все равно будут смотреть только на президента, потому что это близко к вечевой форме», — цитирует эксперта «
Головачев полагает, что страна так и не смогла завершить переход от родоплеменной жизни к государственным формам. Местные жители издревле испытывают слабость к подобному устройству политического быта. По этой причине страна не могла отказать большевикам, когда они предложили вечевую форму правления в виде советов. Головачев также назвал майданы архаикой, уходящей в «докиевскую» Русь, в догосударственный период, характеризуя его как период раздробленности.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предрек распад Украины. Он заявил, что первым делом отсоединятся юго-восточные области. По словам чиновника, «здоровые люди не могут жить в зачумленном бараке, так как это опасно для жизни». Аксенов добавил, что украинские власти продолжают делать все возможное, чтобы процесс распада продолжался и был необратимым. По его словам, украинский нацизм стал инструментом полного подчинения страны внешним игрокам.
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