Челябинский минздрав разобрался с больницей, откуда уходили врачи

По заявлению минздрава, конфликт полностью урегулирован (фото из архива) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Руководить Верхнеуральской районной больницей, откуда из-за конфликта с главврачом собирались уволиться все хирурги, останется Наталья Кузякина. Об этом сообщили URA.RU в минздраве Челябинской области. Ранее ведомство отстраняло и. о. главврача на время проверки.

«Комиссия не выявила явных нарушений. Сделаны небольшие замечания, связанные с внутренней работой медицинского учреждения, которые устранят в ближайшее время. После встречи с представителем общественности Верхнеуральска и главой района Сергеем Айбулатовым решено оставить и. о. главврача Наталью Кузякину», — пояснили URA.RU в пресс-службе областного минздрава. Также там констатировали, что за сохранение Кузякиной в должности высказалась большая часть коллектива больницы.

Также, по заявлению минздрава, претензий к главврачу больше не имеют и хирурги. «На данный момент к Наталье Викторовне (Кузякиной — ред.) у меня никаких претензий нет. Очень о многом подумал. Мы не имеем права бросать больных», — цитирует пресс-служба заведующего хирургическим отделением Нуржалила Досонова. Сам он в ответ на звонок корреспондента URA.RU сообщил, что проводит обход и обещал перезвонить позже.

Три хирурга решили уволиться из-за конфликта с руководителем больницы, приехавшей из Магнитогорска. Они объяснили это проблемами с графиком работы, зарплатами и грубостью со стороны главврача. В результате район рисковал полностью остаться без собственных врачей данного профиля.

Министр здравоохранения области Юрий Семенов (справа в центре) встретился практически со всеми сотрудниками больницы Фото: пресс-служба минздрава Челябинской области