Главврач челябинской больницы, откуда уходят медики, нашел защиту

Никто из участников конфликта не хочет называть имен (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За главврача районной больницы Верхнеуральска (Челябинская область) Наталью Кузякину, из-за конфликта с которой решили уволиться все хирурги, вступились ее неизвестные сотрудники. Развернутое письмо в поддержку отстраненного руководителя опубликована на странице больницы во «Вконтакте».

«Более двухсот человек, подписавшихся в защиту Натальи Викторовны [Кузякиной] никто не принимает всерьез. Они не анонимно поставили свои подписи, оставили свои данные на листах приложения к письму в защиту руководителя, отправили эти документы в минздрав, но реакция, последовавшая за этим от руководства области, повергла всех в шок», — говорится в тексте письма. Также там говорится, что поводом стали попытки шантажом повысить зарплату, которая и так превышает 150 тысяч рублей в месяц, до 300 тысяч. Скана документа и подписей при этом не выложено, пост закрыт для комментариев.

«Подписи собирала одна из сотрудниц администрации больницы. Не пропуская при этом охранников, дворников, санитаров и всех, находящихся в зависимости от главврача. Но и так непонятно, откуда взялись 200 подписей», — прокомментировал URA.RU сотрудник больницы, просивший не называть его имени.

«Вопрос о зарплате перед Ваниным мы вообще не ставили, хотя таких денег и не получали. Мы говорили о грубости и высокомерии по отношению к сотрудникам, и сложившейся тяжелой ситуации. Пока мы все работаем, нас же попросили остаться на две недели», — заявил URA.RU один из решивших уволиться медиков.

«Проверка продолжается. Решение будет принято по итогам», — сказала агентству первый вице-губернатор области Ирина Гехт. Источник URA.RU в правительстве региона считает, что кампания в защиту главврача бессмысленна. «На свой пост Кузякина не вернется. Помимо этого скандала на нее накопилось слишком много жалоб», — пояснил собеседник. С отстраненным главврачом связаться не удалось.