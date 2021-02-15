Заместитель главы Совета безопасности РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев 14 февраля опубликовал в Instagram фотографии со светящимися фонарями. Подписчики связали это с флешмобом сторонников блогера Алексея Навального «Любовь сильнее страха». Некоторые поддержали политика, однако были и те, кто осудил такой поступок и высмеял его.
Однако Медведев ответил, что это заблуждение и его пост не связан с данной акцией. «Ошиблись. Это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты», — написал он в своем instagram-аккаунте.