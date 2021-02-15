Дмитрий Медведев отметил, что фото фонарей не связано с акцией сторонников Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель главы Совета безопасности РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев 14 февраля опубликовал в Instagram фотографии со светящимися фонарями. Подписчики связали это с флешмобом сторонников блогера Алексея Навального «Любовь сильнее страха». Некоторые поддержали политика, однако были и те, кто осудил такой поступок и высмеял его.

Однако Медведев ответил, что это заблуждение и его пост не связан с данной акцией. «Ошиблись. Это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты», — написал он в своем instagram-аккаунте.

Медведев ответил, что фото фонарей не связано с флешмобом Фото: Instagram

Кто-то считает, что Медведев является тайным оппозиционером Фото: Twitter

Некоторые шутят, что Медведев может находиться в плену у властей Фото: Twitter

Люди, посчитавшие, что Медведев тоже участвует в акции, поддержали его Фото: Twitter

Были и те, кто удивился такому поступку Фото: Twitter

Однако нашлись люди, не понявшие его Фото: Twitter

Они полагают, что Медведев не так близок к народу, как хочет казаться Фото: Twitter