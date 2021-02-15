В соцсетях посмеялись над фонарем Медведева в день флешмоба. «Бунтарь какой»

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев отметил, что фото фонарей не связано с акцией сторонников Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель главы Совета безопасности РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев 14 февраля опубликовал в Instagram фотографии со светящимися фонарями. Подписчики связали это с флешмобом сторонников блогера Алексея Навального «Любовь сильнее страха». Некоторые поддержали политика, однако были и те, кто осудил такой поступок и высмеял его.

Однако Медведев ответил, что это заблуждение и его пост не связан с данной акцией. «Ошиблись. Это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты», — написал он в своем instagram-аккаунте.

Медведев ответил, что фото фонарей не связано с флешмобом
Фото: Instagram
Кто-то считает, что Медведев является тайным оппозиционером
Фото: Twitter
Некоторые шутят, что Медведев может находиться в плену у властей
Фото: Twitter
Люди, посчитавшие, что Медведев тоже участвует в акции, поддержали его
Фото: Twitter
Были и те, кто удивился такому поступку
Фото: Twitter
Однако нашлись люди, не понявшие его
Фото: Twitter
Они полагают, что Медведев не так близок к народу, как хочет казаться
Фото: Twitter

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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