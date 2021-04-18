Россия создаст собственную орбитальную станцию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россия покинет МКС к 2025 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«МКС серьезно устарела и в правительстве предлагают заранее поговорить с иностранными партнерами. И честно их предупредить о выходе с МКС с 2025 года», — сообщает телеканал «Россия 1». Также уточняется, что страна планирует создать национальную орбитальную станцию.

Ранее с космодрома «Байконур» стартовала первая в 2021 году ракета-носитель «Союз-2.1а». Всего в текущем году планируется провести 12 пусков. Позже трое космонавтов, которые до этого были на МКС, благополучно вернулись на Землю.