Россия покинет МКС через 4 года. Видео

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Праздничная акция в честь Дня Государственного флага РФ. Екатеринбург, триколор, флаг россии, флаг рф
Россия создаст собственную орбитальную станцию Фото:

Россия покинет МКС к 2025 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«МКС серьезно устарела и в правительстве предлагают заранее поговорить с иностранными партнерами. И честно их предупредить о выходе с МКС с 2025 года», — сообщает телеканал «Россия 1». Также уточняется, что страна планирует создать национальную орбитальную станцию.

Ранее с космодрома «Байконур» стартовала первая в 2021 году ракета-носитель «Союз-2.1а». Всего в текущем году планируется провести 12 пусков. Позже трое космонавтов, которые до этого были на МКС, благополучно вернулись на Землю.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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