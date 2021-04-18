В Пермском крае из-за паводка поселок отрезан от внешнего мира

Вода разрушила мост, который ведет к поселку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Поселок Камень в Пермском крае оказался отрезан от внешнего мира. Паводковые воды разрушили мост, который соединял поселок с другими населенными пунктами. Об этом на аппаратном совещании заявила и. о. главы администрации Александровского района Марина Степанова.

«Талыми водами разрушен мост через реку Ик, поселок Камень остался без сообщения. Администрация держит ситуацию под контролем», — информирует администрация на своей странице во «Вконтакте». Также сообщается, что из-за временного похолодания отступила вода из жилых кварталов поселка Яйва.

Вода отступила и с территории 17 приусадебных участков в поселке Кукуштан (Пермский район). В то же время в селе Моховом (Кунгурский район) оказались затоплены два низководных моста, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. Ранее краевые власти заявили, что пермяки смогут получить компенсации за страховку имущества, пострадавшего из-за паводка. Выплаты предусмотрены для малоимущих семей.