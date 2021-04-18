18 апреля 2021
17 апреля 2021
16 апреля 2021

В Пермском крае из-за паводка поселок отрезан от внешнего мира

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок Затопленные дома Курган, паводок2016, наводнение, улица в воде
Вода разрушила мост, который ведет к поселку Фото:

Поселок Камень в Пермском крае оказался отрезан от внешнего мира. Паводковые воды разрушили мост, который соединял поселок с другими населенными пунктами. Об этом на аппаратном совещании заявила и. о. главы администрации Александровского района Марина Степанова.

«Талыми водами разрушен мост через реку Ик, поселок Камень остался без сообщения. Администрация держит ситуацию под контролем», — информирует администрация на своей странице во «Вконтакте». Также сообщается, что из-за временного похолодания отступила вода из жилых кварталов поселка Яйва.

Вода отступила и с территории 17 приусадебных участков в поселке Кукуштан (Пермский район). В то же время в селе Моховом (Кунгурский район) оказались затоплены два низководных моста, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. Ранее краевые власти заявили, что пермяки смогут получить компенсации за страховку имущества, пострадавшего из-за паводка. Выплаты предусмотрены для малоимущих семей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...